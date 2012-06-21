Концерн Boeing завершив серію льотних випробувань безпілотних апаратів, оснащених системами штучного інтелекту. Розробники перевіряли, як п'ять літаків взаємодіють один з одним для вирішення спільних завдань.

Як повідомляє Flightglobal, випробування проходили на льотному полігоні Квінсленда в Австралії. В ході випробувань оцінювалися також бортове командування, управління, обмін даними. Тести почалися з одного безпілотника, потім поетапно додавалося ще по одному апарату, поки їх кількість не досягла п'яти.

Безпілотники в ході випробувань зуміли налагодити співпрацю один з одним для виконання загальної місії. Все це відбувалося на швидкості до 270 км / год. «З огляду на розмір, кількість і швидкість літаків, це дуже важливий крок у розвитку автономних систем польоту», – заявила представник корпорації Емілі Хьюз.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»