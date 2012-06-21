За 2020 рік Google випустила багато оновлень для Chrome, що скорочують використання оперативної пам'яті. Тепер компанія оголосила про збільшення продуктивності і енергоефективності свого браузера.

В першу чергу розробники попрацювали над продуктивністю. Після поновлення швидкість роботи Chrome збільшиться на 25%, а сторінки стануть відкриватися на 7% швидше.

Також розробникам вдалося знизити і енергоспоживання браузера. Тепер Chrome буде фокусуватися на активній сторінці, витрачаючи на інші вкладки менше ресурсів. Такий процес роботи дозволить зменшити навантаження на процесор комп'ютера в п'ять разів. Компанія заявляє, що в результаті час роботи в браузері з ноутбука збільшиться майже на півтори години.

Крім цього, в Chrome впровадять меню, де будуть зберігатися всі відкриті вкладки, а також буде можливий пошук по них. Нововведення зручне для тих, хто працює паралельно з декількома сторінками. Спочатку оновлення отримає ChromeOS, а після й інші операційні системи.

Також Google оголосила, що з 18 листопада 2020 року доступна версія браузера для комп'ютерів Mac з процесором Apple M1 ARM.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»