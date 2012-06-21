Розробники браузера Google Chrome, який займає перше місце за поширеністю в світі, працюють над тим, щоб збільшити швидкість відкриття сайтів. Про це повідомляє портал WindowsLatest.



Йдеться про так званий кеш зворотного перемотування (BFcache) – він дозволить більш оперативно завантажувати сторінки, які вже були відкриті користувачем раніше. Такі сторінки будуть завантажуватися миттєво при натисканні кнопок «назад» і «вперед» – вважається, що це підвищить швидкість навігації в інтернеті приблизно на 20%.



Функція BFcache добре показала себе у версії браузера для «Андроїда», але з її використанням пов'язані і деякі особливості – наприклад, виконання JS-сценаріїв на кешованих сторінках зупиняється, тому окремі частини заново відкритих сторінок можуть довантажувати з затримкою.



Кеш зворотного перемотування вже доступний у тестовому білді Chrome 92 для операційних систем сімейств Windows, macOS і Linux. У доступному для огляду майбутньому корисна функція з'явиться в стабільних збірках Chrome – можливо, спершу вона буде деактивована за замовчуванням, тому її доведеться включати вручну в настройках браузера. Якщо ви хочете отримувати доступ до нових фішок Chrome серед перших, то можете приєднатися до програми попереднього тестування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

