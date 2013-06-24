Поліція Брюсселя нарешті з’ясувала, до кого прямував вантаж, який складався з 1,3 тонни кокаїну, на борту приватного літака, що летів до столиці Бельгії з аеропорту Пінту Мартін-Форталеза на північному сході Бразилії. Отримувачем цієї партії наркотиків, вулична ціна якої становить близько 65 мільйонів євро, виявився бразильський наркобарон, у минулому поліцейський, який нині, як вважають, живе в Іспанії.

Літак затримали ще в серпні. Тоді бразильська поліція здобула інформацію, що на борту приватного літака, який готується вилетіти з аеропорту Пінту Мартін-Форталеза до Брюсселя, міститься велика партія наркотиків. Рейс було перехоплено ще до того, як літак здійнявся у повітря, і поліція зафільмувала момент, коли його єдиного пасажира, 60-річного Анхеля Альберто Гонсалеса Вальдеса, іспанця, який проживає в Льєжі, змусили відкрити свої валізи перед поліцейськими камерами. У них виявився кокаїн. Самого Гонсалеса, а також пілота літака, який був капітаном запасу турецьких національних авіаліній, було затримано. Минулої неділі бразильські ЗМІ повідомили, що Гонсалес помер у в’язниці. Він був хворий на рак у термінальній стадії.

На сьогодні слідству вдалося встановити, що за цією партією наркотиків, найімовірніше, стоїть 60-річний Серджіо Роберто Де Карвальо, колишній майор військової поліції Бразилії, який переховується під ім’ям Пол Воутер на півдні Іспанії. Як повідомляють бельгійські ЗМІ, торік Де Карвальо вже ледь не потрапив до рук Європолу, але йому вдалося втекти на власному літаку. Він перебуває в розшуку, і його вважають однією з ключових фігур у наркотрафіку в Європі.