На фермерському полі в Британії знайшли золотий перстень із зображенням двоголового орла, який фахівці відносять до періоду правління королеви Єлизавети I (1158-1603 р.р.). Історики називають цей час золотим періодом в історії Англії.
Золотий перстень XVI-XVII століть, який британський шукач скарбів Бен Бішоп знайшов на фермерському полі поблизу Гластонбері й не відразу оцінив його, може принести щасливчику 10 000 фунтів стерлінгів, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
«Я почув звук, зняв дерн і почав копати, сподіваючись щось знайти. Але я побачив щось сяюче, і коли очистив знахідку від бруду, то побачив, що це древній золотий перстень. Це перше золото, яке я коли-небудь знаходив. Я був настільки вражений знахідкою, що просто сів на землю, розглядаючи ювелірну прикрасу майже 40 хвилин», – розповів журналістам щасливчик знахідки.
Спочатку Бен подумав, що це кільце від жерстяної банки, яких він за роки своїх пошуків знайшов сотні кілограмів.
Перстень для вивчення відправили в Британський музей, який зробив оцінку виробу. На думку фахівців, прикраса відноситься до єлизаветинської епохи і датується між 1550 і 1650 роками.
Знахідку виставлять на аукціон у Hansons у Дербі 27 вересня за ціною 10 000 фунтів стерлінгів.
Як розповів Бішоп, згідно з домовленістю з господарем поля, він повинен розділити виручку з ним навпіл.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»