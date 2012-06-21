Сонячні бурі особливо високої інтенсивності, здатні порушувати роботу електронних систем на Землі, трапляються раз у двадцять п'ять років. Таку заяву, як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посилнням на портал ScienceAlert, зробили астрономи з Великобританії, що навчилися прогнозувати супершторм в космосі.
Точні прогнози потужних сонячних бурь – це дуже важливе для людства завдання, що дозволяє мінімізувати економічні збитки від руйнівної сонячної активності. Вчені говорять, що потужні сонячні шторми можуть ставати причиною катастрофічних подій глобального масштабу, тому їх прогнозуванню слід приділяти найсерйознішу увагу.
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Аналіз даних, отриманих за всю історію спостережень за сонячною активністю і станом магнітосфери нашої планети, дозволив встановити, що найпотужніші збурення магнітосфери фіксуються приблизно раз у двадцять п'ять років. Менш потужні події, як уточнюють астрономи з Уорікського університету, відбуваються приблизно раз в три роки.
«Супершторми у космосі можуть відбуватися частіше, ніж вважалося досі. Статистика говорить про двадцятип'ятирічних циклах, однак це лише середній показник, тому потрібно розуміти, що суперпотужна сонячна буря може розпочатися у будь-який момент. Ми повинні створити технологію, яка дозволить точно прогнозувати такі події», – говорить Річард Хорн, один із авторів дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»