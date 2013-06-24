Група лікарів, науковців та дослідників із Великої Британії створили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може точно виявляти рак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«У майбутньому ми сподіваємося, що це покращить раннє виявлення та потенційно зробить лікування раку більш успішним, виділивши пацієнтів із високим ризиком і пришвидшивши раннє втручання (лікарів – ред.)», — заявив доктор Бенджамін Хантер із Королівського фонду охорони здоров'я ім. Марсдена.

Зазначається, що команда розробників використала комп’ютерну томографію приблизно 500 пацієнтів з великими вузлами у легенях, щоб розробити алгоритм на основі штучного інтелектуза допомогою радіоміки. Ця технологія може витягувати важливу інформацію з медичних зображень, які важко помітити людському оку.

Потім модель штучного інтелекту проходила перевірку, щоб визначити, чи може вона точно ідентифікувати ракові вузли.

«Згідно з першими результатами, наша модель точно ідентифікує великі ракові вузли в легенях», — зазначив Хантер.

Як повідомляв Укрінформ, група американських дослідників розробила модель глибокого навчання на основі штучного інтелекту (ШІ), яка може передбачити ризик смерті від серцевого нападу або інсульту протягом 10-річного періоду лише за одним рентгенівським знімком грудної клітки.