Житомирський полігон десантно-штурмових військ став місцем екзаменаційних випробувань новітніх вітчизняних зразків бронеавтомобілів «Дозора-Б» Харківського КБ ім. О.О. Морозова, «Новатора» і «Варти» ТОВ «Українська бронетехніка», «Oncilla-M» ТОВ «ВК Система». Ця техніка вже продемонструвала свої можливості на випробуваннях бездоріжжям, що проходять вантажівки АвтоКрАЗ у Кременчуці, і пройшла понад 500 км до Житомира.
На тутешньому полігоні бронетехніка показала прохідність в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, у випробуваннях взяли участь військовослужбовці-десантники, які на практиці перевірили ергономічність десантних відділень бронеавтомобілів. Бійці в повній бойовій амуніції опрацьовували завдання посадки і висадки та умови транспортування особового складу новітніми зразками бронетехніки, щоб пересвідчитися, наскільки вона придатна для цього.
Завершальним етапом випробувань стала демонстрація вогневих можливостей бронеавтомобілів, що мають не лише захищати екіпажі й десант від ураження, а й підтримувати кулеметним та артилерійсько-ракетним озброєнням дії воїнів.
Узагальнені підсумки випробувань, завершальний етап яких прийшов на полігоні в Житомирі, дають змогу обрати найкращі зразки бронетехніки й завчасно усунути недоліки, неминучі під час розроблення нової техніки. Це гарантуватиме, що взяті на озброєння армії вітчизняні бронеавтомобілі не підведуть у бою і стануть надійною опорою бійцям.