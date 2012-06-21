Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Відома в Україні будівельна компанія «АМК РЕМ-БУД» днями на території Миропільської громади на Сумщині розпочала новий дорожній проєкт у рамках програми Президента і уряду України «Велике будівництво».

Зокрема, в селищі Миропілля фахівці капітально полагодять майже кілометровий відрізок по вулиці Пенянській та провулку Дорожньому.

Ці ділянки не ремонтувалися десятки років і давно не відповідають нинішнім транспортно-експлуатаційним стандартам. Тож будівельники з перших днів узяли високі темпи роботи, при цьому ретельно дотримуючись якості.

Зокрема, вже виконано фрезерування асфальтобетонного покриття, сплановано основи і узбіччя. Найближчими днями ремонтники розпочнуть укладати на цих відрізках асфальтобетонну суміш, а затим виконають інші технологічні операції.

Як і передбачено графіком, за кілька місяців дорожні ділянки набудуть іншого вигляду – сучасного, безпечного, привабливого.