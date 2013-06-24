Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки оборони України оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій, які російська пропаганда спродукувала протягом 5 травня.

Як передає Укрінформ, про це ЦПД повідомляє в Телеграмі.

За даними Центру, в інтерв’ю американському інформаційному агентству Associated Press самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що нібито «те, що відбувалося в Бучі … показуха. Там … були англійці, які на автомобілях … прибули зі Львова, здійснювали зйомки в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір».

ЦПД застерігає: подібні заяви не відповідають дійсності.

Зі свого боку міністерство оборони рф поширює дезінформацію про те, що «Київ використовує цивільну інфраструктуру у військових цілях».

За версією російського відомства, ідеться про медзаклади Харкова, Слов’янська, Лисичанська та Одеси, де "націоналісти встановили важку військову техніку".

Водночас пропагандисти рф продовжують демонізувати українських військових.

Зокрема, російські ЗМІ заявляють про порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, як доказ наводячи відео, на якому «грузинський найманець змушує полоненого повторювати образливі фрази».

ЦПД попереджає: подібні заяви є маніпуляцією.

Нагадаємо, в Україні запустили фактчек-ботдля відстеження фейків. Завдяки йому можна розрізнити фейкові новини в соцмережах, у політиці, визначити неправдиві дані російських засобів масової інформації, спрямовані на боротьбу з Україною.