Отримати статус внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на допомогу. Цими послугами ЦНАПів найчастіше користуються люди, котрі, тікаючи від війни, знайшли прихисток на Дніпропетровщині. Загалом через ці офіси у 2023-му вже зареєструвалися понад 11 тисяч переселенців.

«Маємо й чимало заяв про надання допомоги на проживання. Таких зареєстровано майже 9,7 тисяч», – каже заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Для отримання цих послуг достатньо одного візиту. Нині їх надають 64 ЦНАПи регіону.

Загалом у 2023 році до Центрів надання адмінпослуг звернулося вже понад 22 тисячі переселенців.