У Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС.

«Вчора всі бачили жахаючі фото екологічної біди в нашій області. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували – загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Таке фахівці бачили вперше», – зазначив Сергій Лисак.

Він додав, що загинуло приблизно 28 тисяч рибин. Це карась.

«Збитки, завдані рашистами рибному господарству області, більш ніж 7,6 мільйонів гривень. Та навряд взагалі грошима можна оцінити ту шкоду, яку окупанти нанесли природі Дніпропетровщини та в цілому України. Це екоцид. І за нього ворог відповідатиме», – підкреслив Сергій Лисак.

Берегову лінію від риби вже очистили. Її утилізували.