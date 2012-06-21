Повідомляється, що новий високошвидкісний вид транспорту представлять у 2020 році. Відомо, що такі поїзди будуть використані для міжміського сполучення на відстанях від 50 до 200 кілометрів.
Автоматизовані безпілотні поїзда на магнітній подушці називаються маглев. У Китаї зараз експерти працюють над створенням поїзда, який буде рухатися зі швидкістю 200 км / год. Як розповіли в компанії CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd, після введення маглева в експлуатацію він стане найшвидшим поїздом в країні. Однак це триватиме недовго. У 2020 році розробники планують розробити поїзд, який зможе розвивати швидкість, рівну 600 км / год.
Глава компанії Чжоу Сінхе зазначив, що в процесі створення були використані найновіші сучасні технології. Саме завдяки їм поїзди тепер можуть швидше пересуватися і мають більш потужну підйомну тягу. За словами керівництва, через кілька років поїзди матимуть, так званий, «потужнийм мозко». Він дозволить домогтися більшої безпеки під час руху поїзда.
Примітно, що через свою конструкції маглева стали першими в світі поїздами, які здатні досягати швидкості 200 км / год. Відомо, що найперші маглева в Китаї були запущені в 2016 році. За три роки виробництво стало набагато досконалішим, що дозволяє створювати все більш вражаючі поїзди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»