Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Злива цими днями накрила село Сунки, що під Смілою на Черкащині. Городи опинилися під метровим шаром води, а єдину дорогу, яка веде в село, просто змили потоки. У воді плавали автівки, худоба, птиця й навіть вулики. Кілька днів селяни жили в ізоляції, чекали, доки висохне багнюка. Автомобілям і досі сюди заїхати важко, адже вода вимила глибокі ями.
Село залишилося по-суті без вирощеного врожаю. Городину змили дощові потоки, каміння зі шляху занесло у приватні двори.
Без хліба та води місцеві жителі сиділи цілих чотири дні — чекали, доки підсохне багнюка на дорозі, щоб хоч пішки дійти до крамниці. Тепер кілометр дороги, яка вкрилася канавами та вирвами, забирає від півгодини до 40 хвилин. На відновлення доріг знадобиться не менше мільйона. Їх сільська влада проситиме у підприємців та у райадміністрації.
Як пояснюють чиновники, причина лиха не лише у зливі, а у відсутності водовідвідних каналів на полях. На думку сільського голови Володимира Дорошенка, необхідно огородити поля дамбами, грамотно облаштувати водовідводи. До речі, під загрозою підтоплення ще 10 сіл району. Дренажна система не діє вже зо два десятки років, а побудувати нову бракує коштів.
«Зберемо товаровиробників і будемо розв'язувати ці проблеми, — пояснив начальник відділу агропромислового розвитку Смілянської РДА Степан Косенко. — Щоб товаровиробники звернули на це увагу і зробили водовідвідні канали, насипи».
Отож, аби викопати дренажні рови, чиновники дають землевласникам кілька тижнів. А відбудувати дорогу обіцяють за кілька днів.
Щодо ситуації у Сунках перший заступник голови Смілянської райдержадміністрації Олексій Пєчников, провів нараду. Вживаються заходи для відновлення руху дорогою по вулиці Софії Русової, яка найбільше постраждала, та вирішення інших нагальних питань.