Як повідомили в Черкаській міській раді, система GPS-моніторингу громадського транспорту Mapamagic незабаром запрацює у Дрогобичі Львівської області. Користування черкаською розробкою на рік купила Дрогобицька міська рада. Між розробниками та міськрадою вже укладено договір про співпрацю. Систему було придбано в межах програми «Розвиток інфраструктури міста: розумні громадські перевезення». Дрогобич закуповує в ще однієї компанії GPS-обладнання, інформацію з якого оброблятиме система Mapamagic. Нині розпочалося налаштування системи для Дрогобича.
— Для нашої команди це великий крок уперед. Приємно працювати з Дрогобичем, адже це місто визнано найкращим у сфері відкритих даних. Переконаний, що вдалий досвід роботи в місті стане прикладом і поштовхом для решти, — каже лідер компанії eKreative, яка розробила систему, Віктор Євпак. — GPS-трекінг — лише початок упровадження повноцінної транспортної реформи у Дрогобичі. Наприкінці зими місто розпочинає вводити єдиний електронний квиток, уже закуповує валідатори. Ми розглядаємо, як можемо бути технічно корисними у цьому процесі. За словами Віктора Євпака, як і раніше, команда Mapamagic готова надавати безкоштовно послуги в Черкасах і розширювати кількість маршрутів за умови бажання міської влади та перевізників.
— Оскільки черкаська міська влада не виявляє великого зацікавлення, працюємо локально. Зокрема встановлюємо трекери на приватній снігоприбиральній техніці, яку залучає місто. Тепер люди зможуть бачити в режимі онлайн повноцінну картинку роботи під час та після снігопадів. Минулої зими ми встановили трекери на комунальній техніці КП «ЧЕЛУАШ», проте нині вони виконують лише частину роботи на вулицях міста, — пояснює Віктор Євпак.