«Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність сайтів, а не реєстрів. Застосунок «Дія» працює стабільно», — відреагував на масовану хакерську атаку проти українських урядових сайтів (МОН, МЗС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Міндовкілля, ДСНС та Держказначейства, ВРП, ВС) віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Цю інформацію підтвердили в СБУ і Держспецзв’язку. Частину сайтів відключили адміністратори для локалізації та кіберрозслідування.

Атака сталася в ніч з 13 на 14 січня. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру російською, українською та польською мовами. Це наштовхує експертів на російський слід. Адже саме Кремль давно робить спроби посварити Україну й Польщу на історичному ґрунті. І спроби ці були й залишаються примітивними і недолугими.

«Ми збираємося мобілізувати всі ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою», — відреагував високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.