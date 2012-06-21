Компанія Huawei оголосила про перенесення презентації смартфона Mate X. Прес-служба вендора запевнила користувачів, що гаджет все ж таки дебютує до кінця 2019 року і розповіла про деякі особливості наступної версії згинаючого пристрою.
Згідно із заявою Huawei, показ Mate X відбудеться в листопаді. В якості своєрідної «компенсації за очікування» покупцям оголосили про появу в наступному році нової версії смартфона, що згинається, з додатковими дисплеями, які імовірно з'являться на зовнішній частині корпусу.
Модель, продемонстрована на прес-конференції, трохи відрізняється від варіанту, показаного генеральним директором Huawei раніше – апарат отримав доопрацьований механізм розвороту дисплея Falcon Hinge і більш тонку кнопку блокування.
Представники вендора також розповіли про ранні модифікаціях пристрою, які в підсумку були визнані невдалими. Зокрема, виробнику довелося відмовитися від заміни сталевого каркаса на алюмінієвий через менше зношування останнього.
Не використано в серії й інші перспективні ідеї: наприклад, скляне покриття задньої панелі або висувний дисплей, що згортається в рулон. У Mate X планують використовувати дисплей, який згинається, з пластиковим покриттям, оскільки по-справжньому гнучке скло ще не з'явилося на ринку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»