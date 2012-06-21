Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На зустрічі керівництва Полтавщини з представниками громадських організацій «чорнобильців» презентували ініціативи щодо покращення соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії.
Відповідно до намірів, обласна влада цьогоріч дофінансує їм усі державні гарантії, додаткові відпустки й компенсації на харчування на суму 50 мільйонів гривень. А в наступному році надасть медичні послуги на пільгових умовах, на які в бюджеті передбачено три мільйони гривень. Збільшать у 2019 році з 2 тисяч гривень до 2,5 тисячі гривень і разову виплату дітям з інвалідністю.
У цьому році в області працюють два нові напрямки з виплат матеріальної допомоги, один із них – оздоровлення в санаторних закладах. У 2018 році за обласний кошт вперше закуповували путівки до місцевих санаторіїв – 199 путівок придбали на 1360 тисяч гривень, наступного року їх закуплять на два мільйони гривень – це орієнтовно 273 путівки. Цьогорічні видатки склали 7,8 мільйона гривень, у 2019 році розраховують виплатити 10,1 мільйона гривень.
Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик зауважив, що йому приємна увага місцевої влади до життя і здоров’я чорнобильців.
«Минуло вже 32 роки з моменту ліквідації. Усі заходи, що проводить Полтавська ОДА разом із обласною та міською радами, потрібні ліквідаторам. Ця підтримка важлива – для впевненості, в тому, що вони потрібні державі й про них пам’ятають. Як чиновник це розумію і відчуваю. Коли влада звітує про зроблену роботу – це вселяє в чорнобильців-ліквідаторів надію, що вони матимуть соціальні гаранти й надалі. Ми вдячні, що є таке розуміння й співпраця», – зауважив Ігор Процик.
Щербанівська сільська рада матеріально підтримує чорнобильців щороку. А 14 грудня ліквідаторів аварії зберуть у Розсошенському будинку культури, аби подякувати за героїзм і вшанувати пам’ять побратимів, яких уже немає з нами.