Моніторинг інформаційного наповнення офіційних сайтів центральних і місцевих органів виконавчої влади у другому півріччі 2019 року провело Держкомтелерадіо: проаналізовано 61 сайт ЦОВВ, зокрема 15 міністерств, 25 офіційних сайтів місцевих органів виконавчої влади (24 обласних і Київської міськдержадміністрації).
На час проведення моніторингу частину міністерств було перейменовано, реорганізовано, утворено чи ліквідовано. Тому сайти багатьох перебували на стадії розроблення й наповнення інформацією. Досі не створено сайту Державної митної служби. У зв’язку з цим немає каналів комунікації та контролю громадськості за діяльністю Держмитслужби. Не мають власних сайтів Державна соціальна служба та Державне агентство інфраструктурних проєктів, повідомляє управління розвитку інформаційної сфери Держкомтелерадіо.
Максимальний показник інформаційної прозорості (100%) мають вебсайти Адміністрації Державної прикордонної служби й Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. А серед місцевих органів влади — вебсайти Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних державних адміністрацій.
Станом на кінець грудня 2019 року повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 63,93% центральних органів виконавчої влади та 84% місцевих органів виконавчої влади.
Держкомтелерадіо звертає увагу центральних і місцевих органів виконавчої влади: необхідно виконувати вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення в інтернеті інформації про діяльність органів влади, а також дотримуватися вимог створення (модернізації) офіційних вебсайтів (вебпорталів) органів виконавчої влади (додаток до Порядку оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади в редакції постанови Кабінету Міністрів від 12.06.2019 №493). Офіційний вебпортал органу виконавчої влади та офіційні вебресурси, пов’язані з діяльністю органу виконавчої влади, має бути розміщено в домені GOV.UA та в разі потреби — у домені УКР.
Протягом квітня — червня 2020 року комітет проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних вебсайтів цих органів влади і оприлюднить його підсумки на початку липня цього року.
Моніторинг здійснюють щопів року на виконання постанови Кабінету Міністрів від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом комітету від 08.06.2015 №118, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 25.06.2015 за №759/27204.
Мета моніторингу полягає в оцінюванні рівня інформаційного наповнення офіційних вебсайтів ЦОВВ, обласних і Київської міської держадміністрацій відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на цих ресурсах.