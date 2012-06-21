Тропічний циклон «Сіроя» призвів до руйнувань і перебоїв з подачею електроенергії в населених пунктах на західному узбережжі Австралії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Негода вирувала ввечері в неділю 11 квітня. В епіцентрі опинився захід країни. Найбільше збоїв у роботі енергосистеми в Калбаррі. За оцінками місцевої влади, постраждало до 70% міської інфраструктури.

Впали лінії електропередач, залишивши без світла десятки тисяч людей. У Калбаррі відкриті три центри для тимчасового розміщення жителів, які втратили дах. Повідомлень про жертви в зоні стихійного лиха поки не надходило.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для Урядового кур’єра»