Експерти розповіли, що незабаром, компанії зможуть продавати електрокари за такою ж ціною, як і звичайні автомобілі. За їх словами, це пов'язано зі зниженням вартості батареї. Про це стало відомо у п'ятницю, 18 грудня.

Повідомляється, що ціна на батареї для електромобілів впала на 89% за десять років (з 1110 доларів до 137 доларів за кіловат-годину). За прогнозами аналітиків, вона досягне 101 долара через три роки. Навіть якщо вартість сировини, що використовується в акумуляторах (літій, кобальт і нікель) повернеться до максимуму 2018 року, батареї все одно будуть коштувати приблизно 100 доларів через кілька років. Таким чином, до 2023 року вартість електрокарів буде рівнозначна вартості звичайної машини, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на Bloomberg.

Батареї – найдорожчий елемент електромобіля. На нього припадає близько 30% від загальної ціни для покупців. Tesla, найбільший у світі виробник електрокарів, платить в середньому 115 доларів за кіловат-годину. У минулому році ця сума становила 128 доларів. У грудні ринкова капіталізація Tesla перевищила 600 мільярдів долаів. Компанія поставила рекорд, який дозволить їй бути шостою за величиною в фондовому індексі S & P 500.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

