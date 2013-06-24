У 2023-му бібліотеки Дніпропетровщини отримали роутери для безкоштовних Wi-Fi зон. Аби відвідувачі й працівники мали вільний доступ до мережі.
«Втілюємо ідеї цифрової безбар’єрності. Один із напрямків – облаштування безкоштовних Wi-Fi зон у бібліотеках регіону. Допомагаємо із оснащенням, аби таких локацій було якнайбільше. Цьогоріч за підтримки Міністерства цифрової трансформації передали 164 роутери», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він наголосив, що бібліотеки зараз мають бути більше, ніж просто читальнями. А сучасними просторами, де без Інтернету – нікуди.
Опановувати бездротову мережу їх працівникам допомагають на спеціальних вебінарах. Там же розповідають, як організувати місце free Wi-Fi.
Завідувачка бібліотеки у Слобожанській громаді Ольга також вважає, що потрібно йти в ногу з часом.
«У відвідувачів з’являється більше можливостей. Наприклад, знайти якусь інформацію в мережі. Скачати електронну або аудіокнигу. А не лише взяти почитати паперову», – вважає Ольга.
До навчального року роутери для укриттів отримали й школи, гімназії та ліцеї області.