Компанія Dell представила напередодні старту виставки CES 2021 кілька новинок, зокрема компактний комп'ютер Dell OptiPlex 3090 Ultra. Пристрій має компактні габарити і призначений для кріплення на спеціальній підставці монітора. OptiPlex 3090 Ultra пропонується в різних конфігураціях з процесорами Intel Tiger Lake.

OptiPlex 3090 Ultra має товщину всього 0,78 дюйма і ширину 3,78 дюйма (19,8 × 96 мм). Ідея Dell полягає в тому, щоб модульні ПК OptiPlex не займали багато місця і використовували мінімальну кількість кабелів для створення комфортного робочого простору.

Хоча OptiPlex 3090 Ultra розроблений з урахуванням використання з моніторами Dell, його можна використовувати з VESA-сумісними моніторами інших виробників розміром по діагоналі до 40 дюймів. Але тоді потрібно придбати додаткову підставку OptiPlex.

Конфігурації OptiPlex 3090 Ultra матиме процесори Core i3-1115G4, Core i5-1145G7 і Celeron 6305, а також до 64 Гбайт двоканальної пам'яті DDR4-3200 з різними накопичувачами – M.2 2230 NVMe, SATA SSD, HDD і eMMC. Комп'ютер має на борту порт USB 3.2 Gen2 Type-C, два порти USB 3.2 Gen 2 Type-A, відеовихід DisplayPort 1.4, універсальний аудіороз'єм. Бездротовий зв'язок забезпечується за допомогою бездротового адаптера Qualcomm QCA61 × 4a 802.11ac (2 × 2), Qualcomm QCA9377 802.11ac (1 × 1) плюс Bluetooth 5.0 або Intel Wi-Fi 6 AX201 (2 × 2) з модулем Bluetooth 5.1 на вибір.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»