У Бельгії пройшов загальнонаціональний страйк, оголошений профспілками, який майже повністю паралізував життя всієї країни. У ньому взяли участь працівники аеропортів і авіадиспетчерських служб, співробітники залізничних компаній, морських портів, водії таксі, а також працівники поліції, в’язниць, закладів освіти, торгівлі й пошти та інші.
Столицю скував транспортний колапс — у місті не функціонував громадський транспорт. Міжнародний аеропорт Брюсселя скасував 222 рейси, тож 16 тисячам пасажирів довелося змінювати плани. Закрився і аеропорт Шарлеруа-Брюссель. Через загальний національний страйк Бельгійська служба управління повітряним рухом Skeyes закрила на добу повітряний простір країни.
Такими радикальними методами профспілки вимагають підвищення заробітної плати, пенсій і збільшення часу відпустки. Під час недавніх переговорів Федерація роботодавців запропонувала профспілкам встановити рівень зростання заробітної плати протягом наступних двох років 0,8%. Проте це не задовольнило профспілки, й вони перейшли до жорсткіших аргументів.
Поки що бельгійська влада веде підрахунок збитків, яких завдав країні страйк. Уже відомо, що лише міжнародний аеропорт Брюсселя за добу зупинки роботи втратив близько 13 мільйонів євро.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»,
Брюссель