Розвиток індустрії з виробництва дронів, як в Україні, так і у світі в цілому можна вважати невід'ємною частиною четвертої промислової революції. На цьому наголосив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час свого виступу на конференції «Агро. Авіа. День», яка присвячена презентації та використання безпілотних літальних апаратів в сільському господарстві. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Башлик підкреслив, що для України такий захід – це історична подія, бо ще п'ять років тому важко навіть було уявити, що наша країна зможе настільки просунутися в розвитку безпілотної індустрії, в агросекторі зокрема.

«Ми є свідками того, як розширюється сфера використання агродронів. Хотів би зауважити, що ця техніка це не лише про внесення засобів захисту рослин. На сьогодні це ще й картографія, обстеження на наявність, на жаль, вибухонебезпечних предметів. Щодо останнього, то ми нещодавно протестували дрони для обстеження і розмінування територій. На практиці побачили, що це дуже перспективні технології», – сказав Денис Башлик.

За його словами, Уряд сьогодні стимулює локалізацію створення дронів і, на його переконання, Україна невдовзі перейде до розробок ще сучасніших безпілотників, в тому числі й для агросектору.

Денис Башлик подякував усім присутнім за вклад у розвитку індустрії дронів і наголосив, що такі заходи мають стати традицією для України.