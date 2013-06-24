Метою сьогоднішніх атак дронів було залякування цивільного населення. Про це Міністр внутрішніх справ України заявив сьогодні, 17 жовтня, на місці розбору завалів житлового будинку, зруйнованого уранці вибухом одного з ворожих дронів.

«Зранку відбулася масована атака дронами: на територію нашої держави залетіло понад 40 дронів, більшість з яких були збиті. Повітряні сили повідомили, що збито понад 30 дронів», - сказав Денис Монастирський.

За його словами, 30 з цих 40 дронів летіли на столицю. Долетіли, на щастя, не багато.

«Ми розуміємо, що близько п'яти дронів долетіли до місця і впали в самому центрі. Наслідки руйнування ви бачите: 18 людей було врятовано зі зруйнованого житлового будинку, є декілька загиблих», – повідомив Денис Монастирський.

Наразі розбір завалів триває. Після завершення будуть зрозумілі загальні наслідки трагедії.

«Очевидно, що це черговий терор цивільного населення: більшість киян сьогодні прокинулись під звуки пострілів, якими намагалися збити дрони, і вибухів самих дронів. Це говорить про те, що метою терориста Путіна було саме залякування цивільного населення», - переконаний очільник МВС.

Він вкотре наголосив на важливості підтримки міжнародної спільноти і надання нею необхідного захисту.

«Такі технології існують. І сьогодні ми проводимо переговори з низкою країн для того, щоб вони були надані не тільки столиці, а й іншим містам, які піддаються атакам дронів. Адже сьогодні не тільки в Києві, а й, зокрема, в Сумській області є загиблі від ударів дронів», - зазначив Міністр.