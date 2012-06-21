Офіційний Вашингтон не вважає тривалу відсутність на публіці глави КНДР безпрецедентним явищем. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, відмовившись повідомити, що відомо американському зовнішньополітичному відомству.
«І раніше бувало, що голова Держради довго не з'являвся на публіці», — сказав дипломат. Він зазначив, що весь світ бачив фотографії, зроблені першого травня під час відкриття Сунчхонського заводу добрив. Судячи зі знімків, Кім Чен Ин здоровий. За словами Помпео, для США завдання залишається колишнім: переконати північнокорейців відмовитися від ядерної зброї.
Нагадаємо, що лідер КНДР 11 квітня провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї, після чого довго не з'являвся на публіці. Він пропустив урочистості з нагоди 108-ї річниці від дня народження свого діда — Кім Ір Сена.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»