Держспецзв'язку за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується ЄС, провела змагання з кібербезпеки UA30CTF. У змаганні взяли участь 156 студентів III-VI курсів із 22 закладів вищої освіти України.

Перше місце здобула команда 4n0M4lY (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»), друге та третє – Ghost of Sheva («Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка») та Silent Sparrow («Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Університет «Україна», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») відповідно.

Змагання проходили у форматі гри #Jeopardy CTF. Протягом шести годин команди вирішували 25 завдань як на логіку, так і на пошук та експлуатацію вразливостей, у поєднанні з вирішенням цікавих логічних завдань.

«Одним із пріоритетів Держспецзв'язку в напрямку реформування сфери кіберзахисту є розбудова кадрового потенціалу. Зокрема, підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців. Задля цього Держспецзв'язку не тільки розпочала реформування формальної освіти, а й проводить практичні заходи на зразок цього, де студенти матимуть можливість використати свої знання у форматі змагань. Сподіваюсь, що в майбутньому в Україні буде ще більше таких заходів», – зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

Марія Гастон Бетран, технічна інституційна координаторка FIIAPP проєкту EU4DigitalUA, який підтримав змагання, зазначила: «З кожним днем кіберзагрози стають все більш складними. Якісна освіта та практичні навички є ключем до формування майбутнього кожної людини. У EU4DigitalUA, що фінансується ЄС, ми розуміємо важливість розвитку експертної IT-спільноти в Україні. Потрібні яскраві, амбітні та віддані своїй справі експерти, які долучаться до боротьби з кіберзагрозами. Тому ми раді підтримати цей хакатон, який дозволив студентам застосувати знання на практиці та дізнатися більше про можливості у сфері кібербезпеки».

Окрім участі у змаганнях, студенти мали можливість відвідати лекції з кібербезпеки провідних українських фахівців у цій галузі. Зокрема, від CISSP CISA OSCP Володимира Стирана, CEO агенції «Мольфар» Артема Старосєка та керівниці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UAЄвгенії Волівник.