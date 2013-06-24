Реформування української професійної освіти у сфері кіберзахисту потребує залучення бізнесу та профільних асоціацій, зокрема до розробки професійних стандартів у сфері кібербезпеки. Про це йшла мова під час зустрічі «Професії та кар'єра у сфері кібербезпеки».

«Ще кілька років тому в державному класифікаторі професій було тільки дві професії — професіонал з організації інформаційної безпеки і фахівець у сфері захисту інформації. Наразі ми внесли до класифікатора 27 актуальних професій, розробили та затвердили професійні стандарти до шести з них. А цього року плануємо розробити профстандарти для ще 14 професій», – зазначив на заході заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Завдяки внесенню цих профстандартів до Реєстру кваліфікацій, які було розроблено за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні», заклади вищої освіти можуть скоригувати освітні програми та запровадити відповідні спеціалізації підготовки, а фахівці та роботодавці – здійснювати підбір фахівців за професіями.

За словами Олександра Потія, Держспецзв’язку, як орган, що формує та реалізує державну політику у сфері кіберзахисту, може задавати напрям руху. Однак, без підтримки вищих навчальних закладів, роботодавців та приватних компаній, які надають освітні послуги, побудувати систему професійної сертифікації та структурований професійний ринок праці буде неможливо.

«Ми зробили перші кроки. Але, щоб рухатися далі, я запрошую усі заінтересовані сторони виходити з ініціативами щодо розробки професійних стандартів, а ми внесемо їх до державного класифікатора професій», - відмітив заступник голови Держспецзв’язку.

Нагадаємо, два роки тому Держспецзв'язку розпочала реформу профільної освіти. Реформа ґрунтується на створенні Національної рамки кваліфікації у сфері кібербезпеки та захисту інформації (National Cybersecurity Qualification Framework), запровадженні системи професійних стандартів і створенні в Україні мережі незалежних кваліфікаційних центрів. Такий підхід враховує найкращі світові практики, спирається на досвід Європейської рамки кваліфікацій та американської Стратегічної освітньої ініціативи у сфері кібербезпеки.

Цього року в Україні мають зʼявитися незалежні кваліфікаційні центри, де фахівці, які здобули освіту в закладах формальної освіти або самостійно, зможуть підтвердити відповідність своїх знань, навичок та компетенцій посадам, на які претендують. Перший з таких центрів заплановано відкрити у Держспецзв'язку.