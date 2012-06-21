Так тепер називають дорогу, що веде до міждержавного автомобільного пункту пропуску «Прикладники» і сполучає Рівненщину із сусідньою Брестською областю Білорусі.
А ще недавно це було, зізнаються жителі прилеглих сіл, 10 кілометрів жаху, тобто незручної розбитої бруківки. Ремонт стратегічного для держави та області полотна їм обіцяли (вдумайтеся!) 30 років. Зрозуміло, що люди вже й зневірилися.
Тож на здачу траси в експлуатацію вийшло чи не все село Морочне Зарічненського району: подія! І не лише для тих, кому та злощасна дорога допікала найбільше, а й для прикордоння обох держав.
«Коштом митного експерименту, який запровадив уряд, нам вдалося за два роки акумулювати в області 190 мільйонів гривень, — розповів селянам голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. — Частину з них ми спрямували на цю важливу транзитну дорогу державного значення, на капітальний ремонт якої знадобилося чотири місяці. Нещодавно Рівненщина уклала угоду про співпрацю із Брестською областю, тож оновлена дорога на кордоні — гарна основа й для оновлення економічних відносин». І прикордоння вже оживає на очах: селяни торгують, їдуть, щось везуть. Весь відрізок шляху Прикладники — Зарічне — Дубровиця завершать наступного року, замінивши ще майже три кілометри бруківки на сучасне покриття.