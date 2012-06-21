У Сумах відбувся шостий регіональний чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу Sumy Regional Cup Open 2019, у якому взяли участь 196 майстрів краси із більш як десятка міст і регіонів України — Сум, Києва, Донецька, Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Чернігова та інших. Уперше програма передбачала змагання не тільки перукарів, майстрів манікюру та візажу, а й спеціалістів з нарощування вій. Майстри краси працювали упродовж 9-ти годин, аби сповна проявити свої таланти і майстерність.
Незаперечним переможцем стала сумчанка Аліна Моїсеєнко, якій допомогли не тільки професійність і вправність, а й рідні стіни. Загалом майстриня виборола три призових місця у категорії «Перукарське мистецтво»: перше — у чоловічому Full Fashion Look, друге — «Жіноча салонна стрижка», третє — «Чоловіча салонна стрижка» і за сумою набраних балів отримала Гран-прі чемпіонату.
У категорії «Візаж» перемогла харків’янка Лариса Лазоренко, «Нігтьова естетика» — представниця Запоріжжя Юлія Рубан, «Нарощування вій» Ольга Сніжко із Сум.