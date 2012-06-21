Офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі спричинило нову хвилю загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. За даними Reuters, за кілька днів, протягом яких тривають протести на кордоні Сектору Гази, внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими було вбито понад півсотні палестинців, сотні осіб поранено. Протестувальники, яких понад 40 тисяч, палили автомобільні шини, дехто з них намагався пошкодити огорожу на кордоні. Ізраїльські військові застосували сльозогінний газ і відкривали вогонь.
Перенісши своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима, США офіційно визнали це місто столицею Ізраїлю. На урочисту церемонію відкриття прибула делегація американських урядовців, до якої увійшли дочка й зять президента Дональда Трампа Іванка Трамп та Джаред Кушнер, які також є старшими радниками сановитого родича. Посольство функціонуватиме в будівлі колишнього Консульства США в Ізраїлі, і керуватиме ним американський дипломат Девід Фрідман.
У світі доволі критично поставилися до цього кроку Трампа, оскільки очевидно, що він призведе до чергового загострення між Ізраїлем і Палестиною. Перенесення посольства США до Єрусалима порушує міжнародне право. Адже попри те, що з 1960-х років Ізраїль фактично контролює і Західний, і Східний Єрусалим, лише західну частину цього міста визнано ООН та більшістю країн ізраїльською. Східна ж частина Єрусалима, вважають у світі, належить Палестині.
Торік у грудні Рада Безпеки ООН навіть ухвалила проект резолюції, яка передбачала юридичне заперечення рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Проте ухвалення самої резолюції Вашингтон заблокував. До речі, проект цього документа підтримала й Україна як непостійний член Радбезу. Представник Києва в ООН Володимир Єльченко тоді заявив, що рішення про статус Єрусалима має бути вирішено лише шляхом переговорів і наголосив, що Україна послідовно виступає за необхідність дотримуватися норм міжнародного права у подібних питаннях.
Проте думка більшості зазвичай не стає на перешкоді намірам Дональда Трампа. Його теза про «відновлення історичної справедливості» щодо Єрусалима була однією з головних у його передвиборчій програмі. Річ у тім, що закон про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю Конгрес США ухвалив ще 22 роки тому, проте президентом, який його підписав, став лише Дональд Трамп, забезпечивши собі «велику зовнішньополітичну перемогу». Проте її ціна може виявитися занадто високою.