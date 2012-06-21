Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З Тернопільщини діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, а також із малозабезпечених родин отримали можливість оздоровитися за межами області. Дев’ятнадцятеро з них відпочивають у таборі «Молода гвардія» в Одесі, а п’ятнадцятеро — в «Артеку», що в Пущі-Водиці. До цих оздоровчих закладів цьогоріч організували лише другий заїзд, до того ж перший був ще в лютому. Зрозуміло, що активніше проводити дитячу відпочинкову кампанію не дозволив карантин.
Попри все, в області сподіваються, що до завершення нинішнього року зуміють оздоровити ще 160 хлопчиків і дівчаток, які належать до пільгових категорій. Ще понад пів тисячі дітей охоплять відпочинковими послугами вже у серпні, кошти задля цього виділять з обласного бюджету.
Тим часом на Тернопіллі зараз працюють 5 з 10 літніх таборів відпочинку та оздоровлення. Працівники Держпродспоживслужби перевірили їх на дотримання карантинних умов і безпечного перебування в них дітей та працівників. У таборах, зокрема, тричі на день відпочивальникам вимірюють температуру, стежать за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, дистанція між ліжками становитиме не менше півтора метра, а загін складається не більше ніж з 15 дітей.