Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає змогу запустити сервіс Дія.Офіс для посадовців. Це допоможе цифровізувати й автоматизувати роботу працівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабміну. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова визначає, які функції виконуватиме Дія.Офіс. Так, після запуску сервісу посадові особи та працівники держустанов зможуть у Дії:

мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації між держслужбовцями;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою Дія.Підпису. Це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів.

Крім того, Дія.Офіс дасть змогу переглядати інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрями. Це збільшить прозорість їхньої роботи.

Пізніше з’явиться функціонал, де кожен українець зможе слідкувати за виконанням планів міністерств, відстежувати ефективність держслужбовців та бачити прогрес по місяцях.

Для реалізації проекту не виділятимуть додаткові бюджетні кошти. Програмне забезпечення роблять за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та за сприяння «Проекту підтримки Дія», який Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) реалізує за фінансування Уряду Швеції.