На початку 2019 року компанія FLIR отримала від армії США замовлення на майже 40 мільйонів доларів, що зобов'язало її поставити на озброєння персональні розвідувальні системи. Згідно з контрактом такі дрони, здійснюватимуть спостереження і розвідку на рівні взводу та малого підрозділу в рамках програми Soldier Borne Sensor (SBS).
Через 7 місяців стало відомо, що американські війська випробували кишеньковий безпілотник FLIR у польових умовах. Безпілотні літальні апарати призначені для допомоги пішим солдатам на полі бою.
В армії США вважають, що незабаром дрони стануть стандартним обладнанням на озброєнні у американських солдатів. Маленькі дрони можуть значно покращити проведення розвідки на рівні взводу та малого підрозділу.
За словами сержанта Райана Суберса, представника батальйону, така технологія може рятувати життя і попереджати солдатів про небезпеку. Найближчим часом систему випробують в Афганістані і вирішать, яким чином її найкраще використовувати.
ДОВІДКА «УК»
FLIR Black Hornet PRS – це маленький кишеньковий дрон-вертоліт. Пристрій має довжину 15 сантиметрів і важить всього 33 грами, що дозволяє легко переносити його в польових умовах. Кожен мікро-помічник має на борту кілька звичайних камер і камер з тепловізором. Дрон-вертоліт може відправляти зняте ним відео оператору в режимі реального часу. Безпілотником можна управляти індивідуально або довіритися автоматиці, адже пристрій має автоматичний режим польоту, дальністю польоту до 2 км, а час, проведений в повітрі, до 30 хвилин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»