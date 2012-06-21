Днями у дніпровському Реабілітаційному центрі для бійців АТО провели майстер-клас з художньої ліпки карамелі. Учасники навчилися перетворювати рідку цукрову масу на солодкий витвір мистецтва. За словами координатора Центру допомоги учасникам АТО та їхнім сім’ям при ДніпроОДА Наталії Шуліки, ідею незвичного уроку запропонувала майстер карамелі Олена Габайдуліна.
«Таке дійство має розслабляючу та відновлювальну дію на бійців. Вони забувають про стрес. Ті, в кого є контузія та порушення опорно-рухового апарату, за допомогою ліпки розвивають дрібну моторику та відновлюють організм», — розповіла майстриня. Організатори переконані, що занурення до теплої домашньої атмосфери з ароматом карамелі піде на користь здоров’ю. Та оскільки ласощі мають бути не тільки смачними і гарними, а й корисними, їх варили з натуральних інгредієнтів — цукру, води та оцту. Як малі діти раділи випробувані війною чоловіки піддатливості пластичного тіста. А що може бути краще за можливість ласувати виготовленими власноруч солодощами та пригощати близьких!