Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Щоб аграрії Львівщини не витрачали даремно коштовного часу на пошуки запланованих цьогорічних заходів, тут своє рамено допомоги підставив департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Він розробив календар аграрних подій на друге півріччя. Тож тепер кожен сільськогосподарський товаровиробник матиме одну нагоду ознайомитися з кращими практиками в аграрному секторі Львівщини, дізнатися про програми підтримки, які діють, репрезентувати власний успішний досвід тощо.
Активно, зокрема, в області впродовж півріччя організовуватимуть розмаїті ярмарки, передусім – «Добрі традиції Галичини», виїзні, «Фруктове літо». Подбають і про численні фестивалі, серед яких варто хоча б назвати «Куховарня RadoFest» у Радехові, «Яворівська забавка» на Яворівщині, «ГорбоГори» в Пустомитах, «Кращий господар Львівщини». Уперше відбудеться Львівський фестиваль виноградарства та виноробства «Галицька лоза». Безперечно, не забули й про підготовку різних днів, як-от: День поля, День пасічника, Міжнародний день сільських жінок, День працівника харчової промисловості та День працівника сільського господарства. Запросять і на численні хліборобські свята. Скажімо, Самбір підготує у серпні свято врожаю «Обжинки-2018», у вересні область матиме свято хліба, а у жовтні в Жовкві зустрічатимуть «Гарбузову осінь». Чекатимуть у галицькому краї й на такі офіційні події, як відкриття пташника, а відтак і сховища з лінією переробки продукції садівництва. А ще запропонують різні конференції, круглі столи, семінар-навчання та виставки.
Нинішнього липня щойно відзначили «Свято полуниці». Його організували в с. Бишків Жовківського району. На заході представили потенціал розвитку сільських територій області щодо вирощування ягід.
Як повідомили в прес-службі ОДА, учасники святкування ознайомилися з технологічними особливостями вирощування ягід на підприємстві ТОВ «Агро Фрутіка Бишків», яке господарює на площі 640 гектарів та займається вирощуванням полуниці, малини й аронії за сучасними технологіями з крапельним зрошенням. У межах заходу також урочисто висадили дерева на Алеї Героїв Небесної Сотні в Бишкові. Організували різні тематичні конкурси, в тому числі й полуничних смаколиків. Творчі колективи Жовківського району підготували цікаву концертну програму.