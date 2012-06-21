Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У селі Завидово, що в Мукачівському районі Закарпаття, цими днями з’явився інноваційний комплекс для заняття силовими вправами або ж мовою професійних спортсменів — стронгворкаут.

У презентації майданчика взяли участь найвідоміші силовики України — володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк і президент федерації стронгмену України Сергій Конюшок.

«Вам, юні завидівці, надзвичайно пощастило, що матимете такий комплекс. Якби в моєму дитинстві такий комплекс був поряд із моїм будинком, то я б тут і днював, і ночував», — звернувся до присутніх знаний богатир Василь Вірастюк.

Майданчик підходить як дітям, так і дорослим. На тренажерах можна виконувати вправи на всі групи м’язів, що й продемонстрували найвідоміші силачі України. Водночас майданчик може слугувати місцем для проведення уроків із фізкультури, адже на тренажерах можуть займатися одночасно два десятки учнів. Коловим методом, підходячи почергово до того чи іншого тренажера й виконуючи вправи, школярі набуватимуть сили й фізичної витривалості.

Про правильність виконання вправ можна дізнатися, завантаживши на смартфон спеціальний додаток. Достатньо навести камеру на QR-код, що розміщений на кожному з тренажерів, і сфотографувати. Стронгворкаут протягом чотирьох років розробляли і успішно впровадили Василь Вірастюк, Сергій Конюшок і Сергій Пуцов. Підказки на екрані дають відповіді на можливі запитання від початківців.