Разом зі столицею та Львівщиною наш регіон увійшов до трійки лідерів за кількістю перспективних бізнес-ідей. Такий результат одинадцятої хвилі урядової програми «єРобота». Схвальний відгук отримали 23 проєкти. Їх авторам нададуть гранти на започаткування чи розвиток власної справи.

«Проєкт «єРобота» для стимулювання підприємництва. У ньому шість програм. Гранти на створення переробних виробництв, теплиць, садів. Та найпопулярніша – «Власна справа». Це мікрофінансова допомога на відкриття і розвиток бізнесу. Маємо у ній ще 23 переможці. Загалом їх вже 180», – каже директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Олексій Псарьов.

Вони з Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського та Слобожанського. Їхніми бізнес-планами передбачено створення понад 60 додаткових робочих місць.

У проєктах – відкриття швацького цеху, піцерії та кав'ярні. Є ідеї з розширення і створення студій краси.

На грантові кошти запустять й аварійно-диспетчерську компанію для обслуговування багатоквартирних будинків. Також з’являться центри з вирощування овочів і насіння та доочищення води.

Нині триває дванадцята хвиля проєкту «єРобота». Вона фінальна у цьому році. Заявників на доброчесність перевірив «Ощадбанк». Підприємницькі ідеї вже розглядає спеціальна комісія при Дніпропетровському обласному центрі зайнятості.Нагадаємо, передбачене бізнес-планом одне робоче місце гарантує отримання 150 тис грн на розвиток та створення бізнесу. Два – до 250 тисяч.