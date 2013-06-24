Дніпропетровщина – серед лідерів у спортивному рейтингу України. Посіла третє місце за досягнення в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

«Торік наші спортсмени гідно представили Дніпропетровщину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Вибороли призові місця у чемпіонатах та кубках України, Європи, світу», – зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

За кожне призове місце спортсмени з усіх регіонів отримували очки. У Міністерстві молоді та спорту підрахували досягнення і склали рейтинг, додав він.

Загалом спортсмени Дніпропетровщини набрали понад 12 тисяч очок за 33 олімпійськими та 65 неолімпійськими видами спорту. Були першими у волейболі, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, водно-лижному та роликовому спорті, карате.

За підсумками 2022 року Дніпропетровщина поступилась лише Києву та Харківській області.