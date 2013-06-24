У рамках розслідування воєнних злочинів російських окупантів до сфери управління Міністерства юстиції України передано другу мобільну ДНК-лабораторію, надану французькими колегами. Вона відправиться у Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін'юсту. Лабораторію передав Офіс Генерального прокурора спільно з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Лабораторія для експрес-аналізу ДНК (автомобіль MERCEDES зі встановленою на шасі лабораторною та холодильною камерами) дасть можливості для судових експертів проводити повний цикл ДНК-аналізу як для живих людей, так і невідомих загиблих, а також для ідентифікації особи щодо встановлення спорідненості. З можливостями мобільної ДНК-лабораторії експерти Дніпропетровського НДІСЕ зможуть забезпечити проведення об’єктивного та всебічного дослідження в зоні обслуговування областей, які потерпають від військової агресії російської федерації.

Міністр юстиції Денис Малюська подякував французькій стороні за підтримку та допомогу, а також Офісу Генпрокурора за передачу лабораторії судовим експертам.

«Усвідомлюючи цінність результатів використання цього новітнього устаткування, я висловлюю вдячність нашим французьким партнерам за підтримку, яку вони продовжують надавати Україні. Ще одна мобільна ДНК-лабораторія, що надає можливість проводити експертизи на місцях ексгумації тіл, без зайвої втрати часу на транспортування матеріалів із областей, які потребують цього найбільше, є величезним внеском у нашу спільну боротьбу з безкарністю та задля досягнення верховенства міжнародного права. Це надзвичайно цінна підтримка для належної фіксації, збереження доказів та подальшого притягнення до відповідальності кожного, хто став на бік зла, позбавивши ні в чому не винних українців фундаментального права на життя», — зазначив Денис Малюська.

«Наразі ми отримуємо вже другу пересувну мобільну ДНК-лабораторію від Французької Республіки. Значною мірою це стало можливим завдяки зусиллям особисто пана Посла Етьєна де Понсена, за що я щиро вдячний Вам, Міністру юстиції Франції Еріку Дюпоне-Моретті та у Вашій особі усій Французькій Республіці за підтримку та співпрацю», – зазначив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він повідомив, що ця лабораторія працюватиме на територіях Дніпропетровської та сусідніх деокупованих областей, які ще й досі потерпають від масованих обстрілів як артилерійських, так і авіаційних. Ці регіони зазнали значних руйнувань та, на жаль, численних жертв серед цивільного населення.

«Досі представники правоохоронних органів у ході оглядів місць подій виявляють тіла загиблих громадян, а іноді й місця масових поховань. Мобільна лабораторія значно пришвидшить процес ідентифікації загиблих. Українські експерти зможуть безпосередньо на місці скоєння злочину проводити всі необхідні дії, тим самим зменшуючи час невизначеності та очікування результатів для родичів та близьких жертв агресії», – констатував Генпрокурор.

Міністр юстиції України додав, що наша держава рішуче налаштована перемогти ворога та притягнути до кримінальної відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини проти України та українського народу.

«Доказом щирого прагнення наших французьких партнерів стати з Україною поруч у боротьбі з безкарністю слугує той факт, що вже у квітні 2022 року до України прибула перша група французьких експертів Інституту кримінологічних досліджень Національної жандармерії для того, щоб з'ясувати докази воєнних злочинів. Саме тоді фейки росіян про нібито «вигадані» масові вбивства українців у Бучі, Ірпені тощо та «спеціально звезені для показовості трупи людей» були вщент розбиті об докази, доведені незалежними міжнародними експертами-криміналістами. Саме докази французьких жандармів стали першими від незацікавленої сторони, які підтвердили вчинення росіянами воєнних злочинів на території України», — наголосив Денис Малюська.

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен, у свою чергу, відзначив відкритість та прозорість українських партнерів у співпраці з французькими колегами. Він підкреслив, що аналогів цій лабораторії немає у світі генетики, адже її мобільність дозволяє ще ефективніше та оперативніше проводити ДНК-аналіз.

Нагадаємо, що перша ДНК-лабораторія була передана французькими колегами у вересні 2022 року Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України. Ця сучасна мобільна лабораторія ДНК, французького виробництва TRACIP, використовується для оперативного вирішення питань з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях. Співробітники Національного наукового центру спільно з представниками прокуратури Харківської області, криміналістами та судово-медичними експертами постійно беруть участь у заходах із відбору зразків ДНК з метою ідентифікації загиблих осіб за наслідками воєнних злочинів російських агресорів не тільки у місті Ізюм, а й в інших регіонах Харківської області. За досить короткий час з моменту отримання мобільної лабораторії було здійснено десятки виїздів, за якими правоохоронними органами вже призначено понад 400 судових експертиз.