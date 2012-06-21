До таких висновків прийшли аналітики сервісу SellCell.

Серед причин, які зупиняють від переходу на альтернативні смартфони, шанувальники iPhone називають якість виготовлення і тривалу підтримку оновленнями операційної системи. Багато власників смартфонів Apple вважають, що перехід на інші ґаджети буде занадто проблематичним.

Але є й такі, хто усвідомлено відмовляється від «яблучної» продукції. Опитані, які перейшли з iPhone, розповіли, що в «яблучних» смартфонах їм не подобалися екран, можливості камери і час автономної роботи. У плюси Android записали різноманітність в дизайні і відкритість операційної системи, якої позбавлена iOS.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»

