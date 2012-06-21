На базі Сумської бібліотеки №4 запрацювала перша в обласному центрі медіатека, створена в межах проєкту-переможця громадського бюджету. Його автори — квартальні Надія Отич і Ніна Верхуша, депутат міської ради Дмитро Наталуха — свого часу виступили з такою ініціативою від імені мешканців вулиці Добровільної та прилеглих мікрорайонів.
Як розповіла начальниця відділу культури Сумської міськради Наталія Цибульська, мультимедійний центр місцевої громади стане місцем для зустрічей, відпочинку, спілкування, де дорослі й діти можуть отримати широкий спектр послуг за допомогою сучасних технологій. Тут облаштовано ігрову кімнату з ляльковим театром для дітей та стендом пісочної анімації, простору залу з новими зручними меблями, сучасною технікою. До послуг відвідувачів фото- й відеокамери, акустична система, плазма, 3D-ручки та інтерактивна дошка, конструктори, робототехніка й інше обладнання, а також зона релаксу з масажним кріслом.
Для реалізації проєкту з міського бюджету надали майже мільйон гривень. Відтак у межах громадського бюджету депутати розглядають ще два проєкти, які подали представники цього мікрорайону міста. Сумчани переконані: така форма співпраці населення та влади дає змогу правильно визначати і робити акценти у вирішенні тих чи тих проблемних питань.