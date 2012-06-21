Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж останніх років для Сум залишається гострою проблемою відсутність власного скейт-парку, де любителі екстремальних розваг могли б займатися улюбленою справою, не заважаючи перехожим і не створюючи аварійних ситуацій на дорогах міста.
Схоже, що незабаром з порядку денного це питання буде знято.
У міському парку імені Івана Кожедуба виходять на фінішну пряму роботи з облаштування такого парку.
І хоч будова має коротеньку, однак «бороду», все ж до Дня міста, яке Суми відзначатимуть на початку вересня, розважальний майданчик прийме перших відвідувачів.
За майже три роки, відколи ведуться роботи, будівельники залили бетонну основу, встановили лавочки, а зараз монтують фігури.
Загальна вартість скейт-парку – 3,6 мільйона гривень.