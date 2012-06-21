Дорога М-19 є важливою частиною Європейського автомобільного маршруту Е85 та відіграє основну роль для Тернопільщини — сполучає міста Кременець, Збараж, Тернопіль, Теребовля, Чортків, Заліщики. Вона перетинає область з півночі на південь. Ділянку траси М-19 від Тернополя до межі з Рівненщиною розпочали ремонтувати 2015 року. Це майже 80 кілометрів. Цьогоріч уперше за 30 років стартувало повне оновлення дороги від Тернополя до Заліщиків.
З робочим візитом на автошляху М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече побував голова Укравтодору Олександр Кубраков. Він і народні депутати перевірили, як «Велике будівництво» відбувається на Тернопільщині.
«Повністю приводимо цього року всю трасу до ладу, — коментує голова Укравтодору Олександр Кубраков. — Виконання робіт у нас становить майже 70 відсотків. Усе за графіком, встигаємо. Уже можна обговорювати плани на наступний рік. Тернопільщина — одна з областей, яка завжди була обділена увагою Укравтодору та виконавчої влади, адже якщо дивитися статистику, в області майже нічого не робили». Він також зазначив, що до кінця жовтня є намір відремонтувати трасу М-19 до межі Тернопілля з Чернівецькою областю.
145 кілометрів автошляху з 212-ти ремонтують нинішнього року лише на теренах Тернопілля. Загалом оновлюють 278,7 кілометра в Тернопільській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Це і відрізки, які ведуть до туристських місць, розташованих у межах 30 кілометрів від траси.
Як зауважила народна депутатка України Євгенія Кравчук, ця дорога — готовий туристський маршрут. Адже Кременець багатий на відомі пам’ятки, у Вишнівці є палац, у Збаражі — замок. Тернопіль — обласний центр і гастрономічна Мекка. Далі маршрут пролягає до Теребовлі — середньовічного міста, а відтак до Чорткова та Заліщиків.
Шляховики нині працюють на 398-му кілометрі. Це обхід міста Чортків. На 98 відсотків завершено роботи на обході міста Кременець, на 100 відсотків — біля селища Вишнівець.
«Конкретно про конструктив траси: робимо регенерацію основи дороги та два шари асфальтобетону на відрізках другої технічної категорії та три шари — першої технічної категорії. Також обладнаємо 36 кілометрів тротуарів у населених пунктах. У кожному місті, селищі чи селі, де ремонтуємо автошляхи, буде встановлено освітлення. Загалом 1200 опор», — зазначив в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Микола Довгошия.
Юлія ЛЕБЕДЮК,
фахівець зі зв’язків з громадськістю
Служби автомобільних доріг
у Тернопільській області,
для «Урядового кур’єра»