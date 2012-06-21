Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільський став є не лише природною окрасою обласного центру. Туристи та мешканці файного міста теплої пори року залюбки катаються озером на теплоходах. Досі їх було два – «Герой Танцоров» і «Капітан Парій». «Герой Танцоров» почав борознити хвилі ставу ще 1965 року, а 2011-го знаний тернопільський капітан Тарас Парій спустив на воду після реконструкції судно, що отримало назву на його честь, адже він керував ним від самого початку курсування. Днями ж парк теплоходів поповнили. Із Запоріжжя привезли «Сигму».
Теплохід придбали за кошти інвестора. Судно теж не нове. Хоч пів століття його експлуатували в Запоріжжі, проте, за словами капітана Віталія Стасюка, воно в доброму стані. На теплоході мають встановити ходову рубку спеціальної висоти. Адже «Сигма» курсуватиме Тернопільським ставом від центрального причалу до міського мікрорайону Пронятин. І проходитиме під мостом, що поблизу водної арени.
Тож пасажири зможуть, крім водної арени, помилуватися також природними навколишніми краєвидами, блакитним плесом. Але треба почекати до весни – саме тоді «Сигма» почне з’єднуватиме водним шляхом середмістя Тернополя з мікрорайоном Пронятин.