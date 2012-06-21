Літо, якого завжди з нетерпінням очікують дітлахи, має стати цікавим, змістовним і захопливим для понад 12 тисяч хлопчиків і дівчаток міста Суми. Про це завчасно потурбувалися у Сумській міській раді, яка нещодавно ухвалила відповідне рішення.
Передбачається, що влітку працюватимуть загалом 65 таборів, із яких 32 — пришкільних, 24 — профільних із денним перебуванням, 3 — праці і відпочинку та 6 приміських. На відпочинок дітлахів у міському бюджеті передбачено понад 9 мільйонів гривень. Як і в попередні роки, путівки для дітей пільгових категорій місто оплачує повністю. До них належать діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, учасників АТО, в тому числі загиблих, інваліди, переселенці, талановиті й обдаровані тощо.
До старту літньої оздоровчої кампанії готуються і в дитячому центрі «Чайка» Сумського машинобудівного НВО, розташованому в мальовничих околицях Сум. За словами його директора Володимира Панченка, цього року всі три зміни об’єднані єдиним сюжетом, який передбачає ознайомлення юних гостей з минулим, сучасним і майбутнім України. Для цього вони навіть здійснять мандрівки в часі.
У таборі чекають гостей віком від 6 до 15 років. До дитячого центру «Чайка» запрошують не тільки дітлахів сумських машинобудівників, які традиційно відпочивають у закладі на пільгових умовах, а й інших містян. За літній сезон «Чайка», що входить до трійки кращих оздоровчих дитячих центрів в Україні, планує прийняти у себе майже 1200 юних відпочивальників.