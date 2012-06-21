Єврокомісія схвалила вдосконалені правила розширення ЄС, які передбачають посилення ролі держав-членів у переговорах із країнами-кандидатами на вступ.
Євросоюз вирішив розробити нові правила після того, як торік у жовтні відмовився розпочинати переговори про вступ із Північною Македонією та Албанією. Вирішальний вплив на це рішення мала Франція, яка заявила, що Скоп’є і Тирана не показали достатніх результатів у проведенні реформ, боротьбі з корупцією та погано працювали над зміцненням правовладдя у своїх країнах.
У цих правилах, які днями оприлюднили у Брюсселі, Єврокомісія пропонує столицям ЄС «робити систематичніший внесок у процес вступу зокрема за допомогою моніторингу на місцях через своїх експертів, шляхом безпосередньої участі в щорічних звітах і за допомогою галузевої експертизи. У держав-членів також буде змога регулярніше переглядати й контролювати загальний прогрес розширення», — йдеться в документі.
Єврокомісія пропонує створити додаткові стимули для країн-претендентів, які показують хороші результати. Серед них збільшення фінансування, якщо країни демонструють прогрес у реформах, і тісніша співпраця з міжнародними фінансовими інститутами.
Якщо ж уряд країни-претендента гальмуватиме реформи, це призводитиме до санкцій, наприклад припинення фінансування або й призупинення переговорів про вступ. Обсяги й інтенсивність фінансування ЄС може зменшити, а доступ до програм ЄС чи односторонні поступки в доступі до ринків може скасувати. Та попри це, наголошено у правилах, ЄС не скорочуватиме підтримки громадянського суспільства у країні, яка претендує на вступ.
Запропонований план держави-члени ЄС планують обговорити і затвердити на саміті у Брюсселі цьогоріч у березні. У разі схвалення нову методологію застосовуватимуть до Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова і Північної Македонії, які збираються розпочати переговори про вступ до ЄС. Сербії та Чорногорії нові правила не стосуватимуться, оскільки вони вже розпочали цей процес.
Єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варгеї презентував нові правила щодо переговорів про приєднання країн-кандидатів до Європейського Союзу на засіданні Комітету Європарламенту у закордонних справах. Єврочиновник зазначив, що зміни в політиці щодо розширення ЄС мають на меті зробити переговори про приєднання надійнішими, прогнозованішими й динамічнішими.
«Мета цього процесу — не повністю переробити методологію розширення Євросоюзу, а лише вдосконалити й посилити цей процес, зберігаючи принцип відкритості та розширення, який залишається пріоритетом Єврокомісії», — наголосив Олівер Варгеї.