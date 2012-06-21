Фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) повідомили про наближення величезного астероїда до Землі. Вони також назвали його приблизний розмір. Про це стало відомо в четвер, 17 грудня.

Вчені розповіли, що астероїд пройде найближчу точку від Землі у п'ятницю, 18 грудня. Вона знаходитиметься на відстані 6,97 мільйона кілометрів. Швидкість об'єкта у цій точці досягне 7,65 кілометра в секунду. Фахівці також уточнили, що його розрахунковий діаметр становить від 26 до 52 метрів. Розмір астероїда рівнозначний за величиною авіалайнера. У цей же день поруч із Землею пройде ще один більш маленький астероїд. Вчені вважають, що його діаметр від 5,3 м до 12 м. Максимальна точка зближення із Землею буде перебувати на відстані близько 791 тисяч кілометрів, повідомляє НАСА.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»