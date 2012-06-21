Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Уже рік у Миколаєві діє система допомоги людям із вадами слуху. На допомогу прийшов додаток «My Pol» у смартфоні. Завдяки йому користувачі з обмеженими можливостями можуть швидше надіслати виклик у національну поліцію, обминаючи роботу оператора лінії 102 із з’ясування контактних даних та інших деталей виклику.
Натиснувши на одну з опцій до поліції надійде повідомлення про допомогу із місцезнаходженням заявника. Мобільний додаток насправді є необхідністю для людей з вадами слуху, які не можуть, наприклад, закричати чи покликатим на допомогу.
Натомість представники Миколаївської спілки «УТОГ» повідомили, що самостійно організували групу, яка допоможе в разі виникнення непорозуміння із правоохоронними органами, посприяють оперативному приїзду фахівця, який захистить людину з обмеженими можливостями.